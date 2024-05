Sport in festa al  1° Circolo Didattico di Spoleto

Una grande partecipazione e un vivo entusiasmo hanno contraddistinto la Manifestazione “Sport in Festa 2024” organizzata dal 1 Circolo Didattico presso l’impianto sportivo “ Marco Capitini” di San Giacomo di Spoleto.

Nei giorni 14 e 15 Maggio 2024 gli studenti dell’Istituto, suddivisi in gruppi, hanno dato vita ad un grande evento all’insegna dello Sport e del divertimento. Circa 750 bambini sono stati coinvolti in percorsi motori e attività ludiche pianificati in base all’età degli stessi e pensati affinché ciascuno, nessuno escluso, potesse dare il meglio di sé. L’inclusione è stata, infatti, un elemento caratterizzante l’iniziativa.

L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Norma Proietti, ha visto protagonista la Scuola, grazie ad un qualificato Staff organizzativo interno all’Istituto, insieme ad alcune Società sportive locali quali Spoleto Social Sport, Atomica Basket e Ducato Calcio ASD.

Il Presidente di quest’ultima, Michele Zicavo, ha messo a disposizione l’impianto sportivo “Marco Capitini” condividendo fattivamente lo spirito dell’iniziativa.

Determinante la partecipazione delle famiglie degli alunni.



Presenti all’evento il vicesindaco del Comune di Spoleto, Stefano Lisci, che ha ribadito l’importanza dei valori dello sport per le giovani generazioni e la campionessa spoletina, medaglia d’oro agli Special Olympics di Berlino 2023, Irene Orazi. Incisive le parole che Irene ha rivolto agli alunni sottolineando come lo sport aiuti a superare ogni barriera ed ogni difficoltà.





Premiati tutti i piccoli partecipanti con medaglie personalizzate grazie agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Il 1 Circolo esprime soddisfazione per quanto realizzato con passione e dedizione nella consapevolezza che ciò ha rappresentato un momento speciale di forte condivisione e divertimento per tutta la comunità scolastica.