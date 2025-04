Sport e solidarietà: a Spoleto una lezione di fitness per sensibilizzare sulla Sclerosi Multipla

Lo sport unisce, sensibilizza, crea connessioni. Lo ha dimostrato sabato 15 marzo il Rotaract Club Spoleto, che insieme ad AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Perugia, ha organizzato una speciale lezione di fitness sensoriale presso la palestra Unique Fitness & Salute.

Un evento che ha permesso ai partecipanti di vivere in prima persona alcune delle sensazioni provate quotidianamente da chi convive con la Sclerosi Multipla. Un’esperienza intensa e coinvolgente, che ha favorito consapevolezza, empatia e condivisione.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione e ha suscitato forti emozioni tra i presenti. “Grazie ad AISM per averci aiutato a comprendere meglio questa patologia e le difficoltà che affrontano le persone con SM”, ha dichiarato Gabriele Cagnazzo, Presidente Rotaract Spoleto, sottolineando quanto sia fondamentale il ruolo della condivisione e dell’attività fisica per migliorare la qualità della vita.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla palestra Unique, per la loro professionalità e per il costante impegno nel promuovere l’attività fisica come un vero e proprio farmaco naturale, capace di migliorare non solo la salute fisica, ma anche quella mentale.

Da sempre Unique Fitness & Salute è portavoce di un’idea di benessere che va oltre l’allenamento: lo sport come strumento di prevenzione, terapia ed inclusione, accessibile a tutti.

Grazie alla generosità dei tanti partecipanti. Il ricavato della giornata sarà destinato totalmente ad AISM – sezione di Perugia, per continuare a supportare chi affronta ogni giorno la sfida della Sclerosi Multipla. Un gesto concreto che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di sensibilizzazione ed inclusione.