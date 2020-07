“Sport e Comune, maggiore attenzione per le Associazioni che hanno scritto la storia della nostra città”

Il comunicato stampa del Partito Democratico e di Ora Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ancora una volta questa amministrazione ha deciso di non ascoltare il Consiglio comunale e, ancora una volta, gli atti presentati dai consiglieri risultano essere inutili.

Solo pochi giorni fa avevamo presentato, a nome di tutte le opposizioni, una mozione in cui chiedevamo che questa amministrazione ascoltasse e prendesse in considerazione il progetto ‘Genti e generazioni’ per il futuro della boxe spoletina e il recupero degli impianti sportivi del Chico Mendes.

Il Comune ha scelto un’altra strada ma noi ci auguriamo che la nostra città nei prossimi anni non debba fare a meno di una realtà che da 70 anni si occupa della formazione sportiva e dell’aggregazione sociale, anche delle persone più deboli. Così non si fa altro che smantellare pezzi della nostra storia che hanno portato Spoleto nel mondo e il mondo a Spoleto.

Le difficoltà sono tante ma una maggiore attenzione alle diverse associazioni sportive che hanno fatto e fanno tanto per il bene della città in un momento di grande difficoltà, anche a causa delle regole post Covid, serve per non perdere l’importante ruolo che svolgono dal punto di vista sportivo, formativo ed educativo.