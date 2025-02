SpoletoNorcia MTB, aprono domani le iscrizioni all’edizione 2025, con una speciale promozione nel weekend di S. Valentino

venerdì 14 febbraio le iscrizioni alla dodicesima edizione de La SpoletoNorcia in MTB che si terrà il 7 settembre 2025, anche questa volta targata Pietro Coricelli, l’azienda olearia che ha rinnovato il sostegno alla manifestazione. Si aprono domanile iscrizioni allache si terrà ilanche questa volta targata, l’azienda olearia che ha rinnovato il sostegno alla manifestazione.

E visto che l’apertura ufficiale coincide col weekend più romantico dell’anno, dalle 11 di venerdì 14 alla mezzanotte di domenica 16 febbraio chiunque si iscriva potrà avere l’esclusiva T-shirt 2025 da regalarsi o regalare al proprio amore.

Una promozione che si somma alle offerte a scalare con una quota di iscrizione che da 55 euro sale in vari step fino a 65 euro entro il 31 luglio – termine ultimo per avere il pacco gara con maglia tecnica – e poi oltre fino a 75 euro per le iscrizioni dal 18 agosto. Per i gruppi, una quota di partecipazione in omaggio ogni 10 iscritti. La quota di partecipazione include: iscrizione al percorso prescelto, pacco gara con pettorale personalizzato su maglia tecnica (garantita ai primi 1500 iscritti), 4 ristori, medaglia da finisher, Pasta Party finale.

Ma dove si pedalerà nell’edizione 2025 de La SpoletoNorcia in MTB, la ciclovia su ferrovia dismessa più amata dagli italiani?* Quattro i percorsi su tratti con fondo misto e single track tecnici attraverso una delle più rigogliose aree dell’Umbria, dominata dal tracciato della Vecchia Ferrovia, con viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio, passando per le verdissime montagne solcate dal corso del fiume Nera e punteggiate da incantevoli eremi e borghi. attraverso una delle più rigogliose aree dell’Umbria, dominata dal tracciato della Vecchia Ferrovia, con viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio, passando per le verdissime montagne solcate dal corso del fiume Nera e punteggiate da incantevoli eremi e borghi.

CLASSIC di 49 km e 1400 m di dislivello segue il tratto più scenografico della SpoletoNorcia, simile al percorso EASY ROUTE, 40 km e 900 m di dislivello (una variante del Classic); il percorso HARD che, con il suo itinerario circolare di 75 km e 2.100 m di dislivello, è il più impegnativo, è destinato a partecipanti in possesso di certificato medico agonistico specifico per ciclismo. Non manca anche quest’anno il percorso FAMILY di 14 km e 300 m di dislivello, adatto a tutti, il cui ricavato sarà tradizionalmente devoluto in beneficienza. Tutti i percorsi sono percorribili anche in e-bike. Il percorsosegue il tratto più scenografico della SpoletoNorcia, simile al percorso(una variante del Classic); il percorsoche, con il suo, è il più impegnativo, è destinato a partecipanti in possesso di certificato medico agonistico specifico per ciclismo. Non manca anche quest’anno il percorso, adatto a tutti, il cui ricavato sarà tradizionalmente devoluto in beneficienza. Tutti i percorsi sono percorribili anche in e-bike.

L’apertura ufficiale segue di qualche giorno quella riservata ai fedelissimi della manifestazione, coloro che hanno già partecipato all’evento e che hanno ricevuto un invito a iscriversi personalizzato via mail, che fino al 28 febbraio avranno particolari condizioni dedicate.