SpoletoNorcia in MTB: aperte le iscrizioni per la Extreme

Competizione agonistica valida come Campionato Regionale Marathon del Comitato Regionale Umbro della Federciclismo

Torna una competizione agonistica all’interno del calendario de La SpoletoNorcia in MTB.

Domenica 5 settembre ci sarà la “SpoletoNorcia Extreme Mastri Birrai Umbri”, valida come Campionato Regionale Marathon del Comitato Regionale Umbro della Federciclismo.

Un’organizzazione inappuntabile quella della S.S.D. SpoletoNorcia che punta a migliorarsi, a cercare sempre nuovi stimoli e mettersi alla prova per attirare sempre più i cultori delle ruote grasse e tacchettate.

Il percorso studiato è molto duro e capace di testare tutte le qualità degli atleti, con partenza ed arrivo a piazza Garibaldi a Spoleto; quasi 1600 metri di dislivello, distribuiti su 57,5 chilometri, con poche occasioni per respirare tra impennate impegnative e lunghe salite per raggiungere la Forca di Cerro.

L’ultimo tratto della gara sarà caratterizzato da spettacolari gallerie elicoidali, prima di una discesa che porta all’arrivo, in cui gli atleti dovranno utilizzare tutta la loro tecnica per evitare le insidie presenti lungo il tracciato e interpretarlo in modo proficuo ai fini della prestazione.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate attraverso il portale Winning Time; le modalità ed i tempi, come sempre, sono consultabili nel sito istituzionale della manifestazione www.laspoletonorciainmtb.it/extreme/