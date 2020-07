SpoletoNorcia Everesting: ci siamo!

Da domani pomeriggio Alessandro Del Gallo e Daniele Silvestri, scaleranno più e più volte le rampe del Monteluco, allo scopo di raggiungere un dislivello pari all’altitudine del monte più alto della Terra e promuovere una raccolta fondi a favore dell’Associazione Il Sorriso di Teo

Giorni di frenetica attività per la SpoletoNorcia: se la settimana è iniziata con l’annuncio degli SpoletoNorcia BikeDays, con relativi annessi e connessi, si terminerà da tifosi sfegatati, per sostenere l’impresa di quella che è stata ribattezzata SpoletoNorcia Everesting, la sfida lanciata da Alessandro Del Gallo e Daniele Silvestri, due soci del MTB Club Spoleto, di scalare più e più volte le rampe del Monteluco, allo scopo di raggiungere un dislivello pari all’altitudine del monte più alto della Terra.

“La nostra preparazione per questa sfida – dice Del Gallo – è stata fisica, atletica e mentale, grazie all’appoggio che abbiamo avuto da Unique Fitness e Salute. È vero che abbiamo fatto allenamenti mirati con molta salita e dislivello, ma è pure vero che dobbiamo essere consapevoli che abbiamo davanti 320 chilometri, una cosa impegnativa anche per quello che riguarda la lunghezza. Per questo siamo stati seguiti da Unique Fitness e Salute, che ci ha sottoposto ad una visita medica specifica, per poi metterci nelle mani di due professionisti come la dottoressa Manuela Germani ed il dottor Francesco Cagnazzo: la prima ha seguito più la parte psicologica, tramite incontri individuali e di coppia, mentre il secondo ha messo nero su bianco il programma alimentare che è partito da qualche giorno prima dell’evento e che dovremo seguire anche nel corso della prova”.

Come già comunicato, il tentativo partirà domani alle ore 18, presso i primi tornanti all’altezza della fontanella del Ponte delle Torri, e si auspica possa concludersi nel pomeriggio di sabato.

“So già che ci sarà tanta gente che ci seguirà lungo il percorso – conclude Del Gallo – della nostra società, ma anche di altre società; in bicicletta e a piedi. Contiamo anche sul loro sostegno e su quello di tutti gli spoletini che, anche per curiosità si vorranno affacciare sui pendii del Monteluco”.

Ricordiamo anche che, proprio in occasione di questo challenge, sarà lanciata una raccolta fondi, tramite la quale Il Sorriso di Teo chiede a tutti un aiuto per donare al reparto di cardiologia di Spoleto un PC, fondamentale per completare le funzionalità di un nuovo ecografo in grado di migliorare qualità e tempestività delle diagnosi di cardiopatie complesse.

Le donazioni potranno essere perfezionate tramite il conto intestato all’associazione Il Sorriso di Teo: IBAN IT 23 V 0344 0218 0000 0000 151 900

Al riguardo un ringraziamento particolare va, oltre che a Social Sport Spoleto, anche al Gruppo Spoleto del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ed alla Associazione Volontari Carabinieri in Congedo, che metteranno a disposizione il supporto logistico e rinunceranno al rimborso spese previsto, che andrà proprio a beneficio della raccolta fondi appena citata.