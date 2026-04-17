SpoletOlistica 2026: tre giorni tra scienza, musica e coscienza

Dall’8 al 10 maggio 2026 torna SpoletOlistica, il festival che mette in dialogo scienza, spiritualità e nuove frontiere della conoscenza. Tre giorni di conferenze, workshop esperienziali e performance artistiche dedicati ai temi di acqua, frequenze, musica e coscienza, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Spoleto (PG), 15 aprile 2026 – Promuovere un nuovo paradigma culturale, che integri corpo, mente e coscienza, e favorire una rivoluzione scientifica ed etica orientata a un nuovo umanesimo scientifico: è questo l’obiettivo di SpoletOlistica. La seconda edizione del festival si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 a Spoleto (PG), presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Intitolato “Acqua, Frequenze, Musica e Coscienza”, l’evento propone un viaggio immersivo dedicato al dialogo tra scienza e spiritualità.

Il festival si sviluppa come un ecosistema multidisciplinare che mette in relazione biologia, chimica, fisica quantistica, filosofia, medicina integrata, psicologia, musica e spiritualità. In programma 13 conferenze, 6 workshop esperienziali (Qi Gong con Carla Nardi, 2 ipnoterapia di gruppo con Michele Guandalini, Danze dei 5Ritmi con Olivia Olla Palmer, T-Building e architettura evolutiva con Caterina Locati, Coscienza prenatale e importanza dell’acqua con Patrick Costamagna), performance artistiche e un talk show finale.

Tra i relatori: Corrado Malanga (chimico), Filippo Biondi (ingegnere), Massimo Citro (medico), Roberto Germano (fisico), Michele Guandalini (psicologo e psicoterapeuta), Carlo Ventura (biologo), Lorenzo Coladonato (direttore d’orchestra), Chiara Legnaro (filosofa), Patrik Costamagna (dottore in scienze psicologiche). Ospiti speciali Roberta Giallo (cantautrice, filosofa e performer) e Franca Maria Impallari De Granet (docente e documentarista, ricercatrice olistica e counselor), Giorgio Terziani (imprenditore e divulgatore scientifico), Jérôme Benveniste (scienziato dell’ESA e oceanografo). Interverrà inoltre in collegamento da remoto Matteo Gracis (giornalista indipendente e libero pensatore), che presenterà il suo nuovo libro “Il sorriso del guerriero”.

Il programma

Venerdì 8 maggio – Coscienza, psiche e risonanza

Dalla “Trasformata di Fourier” (la matematica che scompone le onde e le frequenze) ai processi della psiche, dove materia, emozione e coscienza hanno origine. Un viaggio affascinante per capire come la nostra mente funzioni in modo simile alla musica: si imparerà a “scomporre” i complessi segnali del cervello per rivelare l’armonia interiore che modella la nostra realtà.

Sabato 9 maggio – Coerenza dell’acqua, sinfonia dell’Universo e numeri primi

La scienza moderna studia l’acqua come un sistema complesso capace di organizzare energia e informazione, alla base della vita e della psiche. L’acqua è memoria e risonanza, ponte tra materia, emozioni e simboli antichi come l’astrologia. Scienza, coscienza e simbolo si intrecciano per comprendere l’esperienza umana come unità in divenire.

Domenica 10 maggio – La realtà oggettiva e istruzioni per l’essere

Dall’organizzazione matematica della natura ai processi biologici, fino alle dinamiche di identità che coinvolgono corpo e mente: la giornata finale affronta la realtà come un processo in continua evoluzione.

Chiusura con Talk Show dove tutti i relatori saranno sul palco per un dialogo diretto con il pubblico.

Città simbolo dell’incontro tra le arti grazie al Festival dei Due Mondi, Spoleto si candida ora a essere la capitale della coscienza, avviando un movimento culturale e divulgativo che punta a raggiungere un pubblico sempre più vasto e consapevole, nazionale e internazionale.

Modalità di partecipazione: possibilità di partecipare per una, due o tre giornate, in presenza (con workshop inclusi nel ticket di ingresso) oppure in streaming (con possibilità di partecipare ai workshop in presenza su prenotazione, non trasmessi online). L’accesso all’area espositiva è gratuito.

Per maggiori dettagli e prenotazioni: www.spoletolistica.com.

Che cos’è SpoletOlistica

SpoletOlistica è un’iniziativa culturale ideata da Elisabetta Severini (direzione creativa e art direction) e Francesco Liberati (direzione organizzativa e presidente dell’Associazione Culturale Visioni d’Autore). Il progetto nasce con l’obiettivo di divulgare conoscenza e strumenti legati alle scienze multidisciplinari con approccio olistico, creando connessioni tra ricerca scientifica, spiritualità e tradizioni di conoscenza.

Info: www.spoletolistica.com

Facebook: SpoletOlistica

Instagram: spoletolistica

Youtube

Youtube: SPOLETOLISTICA