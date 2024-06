Spoleto67, da mercoledì 12 giugno l’iniziativa “Porta un Adulto a Teatro”

A partire dalle ore 10 di domani mercoledì 12 giugno, esclusivamente presso il Festival Box Office & Merchandising di via Saffi n.12 a Spoleto, tutti i ragazzi fino a tredici anni d’età e gli studenti delle scuole superiori di Spoleto che desiderano “invitare” un adulto agli spettacoli del Festival potranno accedere alla riduzione speciale di 11€ per due biglietti, valida per tutti gli appuntamenti in cartellone ad l’eccezione del Concerto finale, delle lezioni di Alessandro Baricco La curiosa eredità di Orfeo, dei Concerti di Mezzogiorno e degli eventi ospitati.

La promozione è valida fino ad esaurimento della disponibilità ed è limitata a un massimo di quattro spettacoli per ogni giovane acquirente. Per approfondimenti consultare il sito www.festivaldispoleto.com



Per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli della 67a edizione del Festival sono previste molteplici formule di acquisto di biglietti. Si va dalle riduzioni sul prezzo per gli under 30, gli over 65 e i residenti del Comune di Spoleto, alla possibilità di acquistare il Festival Carnet (3 spettacoli con il 30% di sconto), agli abbonamenti Festival Carnet e Festival Easy Card.