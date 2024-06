Spoleto67, concerto gratuito della Banda Musicale della Guardia di Finanza. Dalle ore 10 di lunedì 10 giugno aprono le prenotazioni

È molto atteso l’appuntamento con la Banda Musicale della Guardia di Finanza, in Piazza Duomo martedì 9 luglio alle ore 19:30 per l’esecuzione di una selezione di brani tratti dall’ampio repertorio della prestigiosa compagine strumentale. La Banda Musicale è a Spoleto in occasione del 250° anniversario della Fondazione del Corpo, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. Il concerto è gratuito e le prenotazioni dei biglietti, massimo quattro a persona, aprono lunedì 10 giugno alle ore 10:00, online al sito www.festivaldispoleto.com, nei punti vendita nazionali Vivaticket e nei punti vendita a Spoleto: Festival Box Office (via Saffi, 12 – aperto tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18) e Box Office Vivaticket (viale Trento e Trieste, 78).