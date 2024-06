Spoleto67, cambio orario: Love Letters to Giorgio sabato 29 giugno alle ore 16

L’omaggio del Festival a Giorgio Ferrara di sabato 29 giugno presso la Sala XVII settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti è anticipato alle ore 16, anziché alle ore 17 come precedentemente comunicato. Love letters to Giorgio è un percorso di parole e di emozioni, a cura Fabiana Giacomotti, con la partecipazione di alcuni fra i più grandi registi, costumisti, autori, ballerini, attori internazionali che hanno collaborato con Ferrara nelle tredici edizioni della sua direzione artistica. Un lungo cammino che ha permesso al Festival di Spoleto di rinascere in forma nuova, consegnandolo al successo culturale, ma anche popolare, di oggi.