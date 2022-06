Spoleto65: Workshop interattivi di co-progettazione sui temi della sostenibilità

Come far diventare sostenibili le nostre città?

Su questo tema si confronteranno numerosi qualificati esperti e comuni cittadini durante il workshop interattivo di co-progettazione, promosso dal Festival dei Due Mondi, che si terrà a Spoleto venerdì 1°luglio e sabato 2 luglio

Il Festival dei Due Mondi, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso i temi della sostenibilità, ha deciso di coinvolgere personalità accademiche, rappresentanti di associazioni e fondazioni che da anni si occupano di questi argomenti, imprenditori e dirigenti pubblici per animare tavoli di co-progettazione nei quali saranno elaborate proposte concrete su come “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”, obiettivo n.11 dell’Agenda 2030.

L’obiettivo è quello di redigere un documento strategico finale che possa tracciare le linee per arrivare alla programmazione attuativa di una città e di una comunità a vocazione sostenibile.



Il workshop si aprirà venerdì 1° luglio a Palazzo Mauri dove si terranno alcuni tavoli tematici sui temi “Smart city, mobilità e servizi” e “Energia e Green”. La sessione di lavoro è riservata agli esperti invitati, ma sarà comunque possibile per il pubblico intervenire da remoto attraverso la piattaforma Zoom, previa prenotazione da effettuarsi all’indirizzo e-mail: promozione@festivaldispoleto.com.

Sabato 2 luglio l’evento si trasferirà presso la sala convegni del complesso di San Niccolò dove tutti i partecipanti al panel si confronteranno in assemblea plenaria sulla fattibilità delle proposte elaborate nei tavoli del giorno prima per fare sintesi e arrivare ad un documento strategico programmatico.

La seconda giornata del workshop sarà aperta al pubblico e i lavori saranno trasmessi in streaming sul sito www.festivaldispoleto.com.

Hanno confermato la loro presenza al workshop: la Prof.ssa Lionella Scazzosi Docente di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito – Politecnico di Milano; il Prof. Marco Marchetti Presidente Fondazione AlberItalia; il Prof. Maurizio Oliviero Rettore Università degli Studi di Perugia; la Dott.ssa Marcella Cipriani Vice Presidente CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), Direttore Scientifico AWAF (Agronomist World Academy Foundation); il Dott. Mattia Busti Amministratore delegato di AWAF (Agronomist World Academy Foundation) e segretario generale di WAA (World Association of Agronomists); il Dott. Paolo Marras Area manager Certiquality; l’Ing. Paolo Rellini Co-founder Regusto; l’Ing. Luca Lucentini Direzione Acqua e Salute Istituto Superiore Sanità; il Prof. Riccardo Gucci Presidente Accademia Nazionale Olivo ed Olio; il Prof. Amedeo Alpi Docente di Fisiologia Vegetale – Università di Pisa; il Prof. Giuseppe Roma Direttore Generale della Fondazione Censis; la Dott.ssa Marianna Moser Educazione ambientale e progettazione green Vaiawood Start-up; il Prof. Francesco Morace Sociologo e saggista, Founder di Future Concept Lab; la Dott.ssa Laura Cucchia Property manager del Bosco di San Francesco – FAI Fondo Ambiente Italiano, Dott. Luigi De Vecchi Presidente di Fondazione Sylva.

Nel presentare l’iniziativa Paola Macchi, direttrice amministrativa e organizzativa della Fondazione Festival dei Due Mondi, ha dichiarato: “È per me motivo di soddisfazione essere riusciti ad organizzare, insieme al Comune di Spoleto e al sindaco Andrea Sisti, un evento per immaginare come dovranno essere trasformate le città e plasmati i comportamenti delle comunità che le abitano nei prossimi anni per dare concreta attuazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. Il Festival dei Due Mondi, oltre a procedere con costanza e convinzione nell’impegno di trasformazione dei propri processi produttivi e organizzativi per renderli sempre più sostenibili, ha anche l’obiettivo di promuovere iniziative che affrontino i temi dello sviluppo sostenibile con proposte concrete in una logica di progressiva realizzazione, direi quasi centimetro, dopo centimetro.”