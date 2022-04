Spoleto65: apre il punto vendita di via Saffi 12 Festival Box Office & Merchandising

Scopri come acquistare i biglietti degli spettacoli del Festival, le riduzioni e le formule di abbonamento

Ha aperto in via Aurelio Saffi – 12 a Spoleto la nuova sede della biglietteria del sessantacinquesimo Festival dei Due Mondi, la cui programmazione è stata annunciata dalla direttrice artistica Monique Veaute lo scorso lunedì 11 aprile al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Il nuovo centralissimo punto vendita dedicato al pubblico del Festival si affaccia sulla Piazza del Duomo e rappresenta un riferimento per cittadini e turisti, prima e durante la manifestazione, è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e sarà il luogo dove acquistare il Merchandising ufficiale del Festival. La biglietteria di via Saffi si aggiunge alla sede Box 25 in piazza della Vittoria – 24, sempre a Spoleto, (lunedì-sabato 8-20, domenica 8-13) e all’elenco di punti vendita di TicketItalia elencati in dettaglio sul sito www.festivaldispoleto.com

È inoltre sempre possibile acquistare online i biglietti per gli spettacoli, visitando il sito del Festival www.festivaldispoleto.com, oppure contattare la biglietteria tramite il Call Center al numero +39 0743 222 889 o l’indirizzo email biglietteria@ticketitalia.com, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.



Sono tante le possibilità di acquisto biglietti con riduzioni dedicate: dalla proposta Under 13 Porta un Adulto a Teatro, per i bambini fino ai 13 anni d’età che desiderano “invitare” un adulto a teatro con due biglietti per 11 €, alle riduzioni per Under 30 (50%), Over 60 (20%) e Residenti del Comune di Spoleto (30%). Sono previste promozioni diversificate (e dettagliate sul sito www.festivaldispoleto.com) per enti, associazioni e per i clienti delle strutture ricettive di Spoleto e dintorni.

Con il Festival Carnet è possibile scegliere ed acquistare quattro spettacoli del Festival con il 30% di riduzione. Le formule di abbonamento libero Festival Weekend (€160) e Festival Passport (€590) permettono di partecipare a tutti gli spettacoli di un fine settimana o dell’intera manifestazione.

L’Ufficio Promozione del Festival propone inoltre a Gruppi (minimo 10 persone), Agenzie di Viaggio, Associazioni Culturali, Cral e Tour Operator sconti diversificati sulle specifiche esigenze (per informazioni e prenotazioni +39 0743 776 444, biglietteria@festivaldispoleto.com)



