Spoleto64, in Sala Pegasus la rassegna “Una questione di stile – Il cinema di Wong Kar-Wai”

La programmazione

Dal 28 al 10 luglio, in occasione del 64° Festival dei Due Mondi di Spoleto, in Sala

Pegasus “Una questione di stile – Il cinema di Wong Kar-Wai” un’imperdibile rassegna di film in versione restaurata del grande regista organizzata dalla Tucker Film. Dopo il successo della versione restaurata di In the mood for love, arrivano in sala anche le due folgoranti opere d’esordio di Wong Kar Wai, As Tears Go By e Days of Being Wild

(rimasterizzate e mai uscite in Italia), e i restyling 4K di Hong Kong Express, Angeli perduti e Happy Together.

Ogni film, in programmazione sia in versione originale che doppiata, è stato restaurato dallo stesso regista con un grande e meticoloso lavoro di revisione.

In programmazione:

AS TEARS GO BY

• lun.28 giu. 18:00

• lun.28 giu. 21:00 v.o.sott.

• lun.05 lug. 18:00 v.o.sott.

• lun.05 lug. 21:00

—

DAYS OF BEING WILD

• mar.29 giu. 18:00

• mar.29 giu. 21:00 v.o.sott.

• mar.06 lug. 18:00 v.o.sott.

• mar.06 lug. 21:00

—

HONG KONG EXPRESS

• mer.30 giu. 18:00

• mer.30 giu. 21:00 v.o.sott.

• mer.07 lug. 18:00 v.o.sott.

• mer.07 lug. 21:00

—

ANGELI PERDUTI

• gio.01 lug. 18:00

• gio.01 lug. 21:00 v.o.sott.

• gio.08 lug. 18:00 v.o.sott.

• gio.08 lug. 21:00

—

HAPPY TOGETHER

• ven.02 lug. 18:00

• ven.02 lug. 21:00 v.o.sott.

• ven.09 lug. 18:00 v.o.sott.

• ven.09 lug. 21:00

—

IN THE MOOD FOR LOVE

• sab.03 lug. 18:00

• sab.03 lug. 21:00 v.o.sott.

• sab.10 lug. 18:00 v.o.sott.

• sab.10 lug. 21:00

Per info e biglietti: https://cinemasalapegasus.it