Spoleto64, il gran finale anticipato alle 18.30

A seguito della vittoria dell’Italia alle semifinali dei campionati europei di calcio, la Fondazione Festival dei Due Mondi ha deciso di anticipare l’orario del concerto conclusivo del 64° Festival di Spoleto per permettere al pubblico di assistere anche alla partita finale prevista sempre domenica 11 luglio alle ore 21.

La serata avrà inizio alle ore 18.30 (anziché alle ore 20.30) con la Cerimonia di consegna del Premio Carla Fendi a Marina Mahler e Carol LeWitt. A seguire Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma da mille e una notte che guarda alla relazione tra Due Mondi – Oriente e Occidente – e alle reciproche ispirazioni e suggestioni. Sui leggii la Sinfonia da L’Italiana in Algeri di Rossini, la suite sinfonica di Rimskij-Korsakov Sheherazade, il concerto per violino e orchestra 1001 Nights in the Harem del compositore turco Fazıl Say, solista Friedemann Eichhorn. Il concerto termina alle ore 20.30. I biglietti acquistati restano validi. Gli orari di ingresso per settore sono riportati di seguito. Anche la replica di domenica 11 luglio dello spettacolo Le Lac des cygnes del Ballet Preljocaj, inizialmente prevista alle ore 17.00, verrà anticipata alle ore 16.00 (durata 1 ora e 50 minuti). I biglietti acquistati restano validi per l’ingresso, tutti gli spettatori che hanno già acquistato il titolo d’accesso saranno contattati dall’ufficio biglietteria della Fondazione Festival dei Due Mondi per la comunicazione del cambiamento di orario. Nuovi orari di ingresso da via Duomo

Primo Settore Piazza – dalle ore 17.30 alle ore 18.00

Secondo Settore Piazza – dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Nuovi orari di ingresso da via Saffi

Primo Settore Scalinata – dalle ore 17.30 alle ore 18.00

Secondo Settore Scalinata – dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Per informazioni

Call Center Festival +39 0743 222 889

Box Office Spoleto Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, via Vaita Sant’Andrea 12

Palazzo Mauri, via Brignone 11 biglietteria@ticketitalia.com

Box Office Spoleto Box25, piazza della Vittoria 25