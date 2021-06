Spoleto64, gli orari della Ztl e dei percorsi meccanizzati

La nuova ordinanza sarà in vigore dal 25 giugno all’11 luglio

Nuova disciplina oraria per la Zona a Traffico Limitato A in occasione della 64ª edizione del Festival dei 2 Mondi.

La ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), via delle Mura, piazza San Domenico e piazzetta porta San Lorenzo resterà chiusa dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 01.00, mentre sabato e i festivi l’accesso non sarà consentito h24.

Confermati invece gli orari della ZTL A1 così come disciplinati dall’ordinanza commissariale del 31 maggio scorso: chiusura h24 sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.

Dal 12 luglio al 1 novembre 2021 torneranno poi in vigore i vecchi orari, con la ZTL A chiusa il sabato e i festivi h24.





Sempre durante la 64ª edizione del Festival dei 2 Mondi (25 giugno-11 luglio 2021) i percorsi meccanizzati al servizio dei parcheggi di struttura Spoletosfera, Posterna e Ponzianina saranno aperti tutti i giorni fino alle ore 01.00, ad eccezione della giornata finale quando il funzionamento dei percorsi sarà garantito fino alle ore 2.00 di lunedì 12 luglio.

L’ordinanza commissariale dispone anche che i titolari di permessi ZTL A e B, categorie RB e D, muniti di abbonamento per i settori di sosta 1,2,3,4, sono autorizzati a sostare, durante il periodo di svolgimento del Festival dei 2 Mondi, in ognuno dei citati settori ed in ogni altra area di sosta di superficie a pagamento presente in centro storico, indipendentemente dal settore di sosta indicato nel proprio abbonamento.