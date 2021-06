Spoleto64, giornalisti della stampa estera in visita al Festival

Tre corrispondenti di Le Monde, New York Times e Le Figaro sono stati accompagnati in città dalla direttrice artistica Monique Veaute

Oggi a Spoleto è arrivata la prima delegazione di giornalisti della stampa estera. In occasione del Festival dei Due Mondi tre corrispondenti di Le Monde, New York Times e Le Figaro hanno visitato i luoghi del Festival accompagnati dalla direttrice artistica Monique Veaute, che ha raccontato loro la sessantaquattresima edizione, in programma dal 25 giugno all’11 luglio 2021. I giornalisti hanno visitato in anteprima la mostra a cura di Piero Maccarinelli Frammenti di un percorso teatrale, che aprirà al pubblico dal 25 giugno all’11 luglio a Palazzo Collicola. La mostra è un omaggio alle maestranze e ai fotografi del Festival dei Due Mondi ed espone costumi, elementi scenici e fotografie d’archivio.

Si tratta delle prime presenze in città di ospiti della stampa internazionale, che frequenteranno il Festival e lo racconteranno all’estero.