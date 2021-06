Spoleto64, cancellato lo spettacolo “The American Moth” di Alan Lucien Øyen

La direzione artistica è già al lavoro per una sostituzione di cui sarà data comunicazione prossimamente

La Compagnia Winter guests ha comunicato alla direzione del Festival dei Due Mondi di non essere nelle condizioni di mettere in scena lo spettacolo The American Moth di Alan Lucien Øyen – previsto per i giorni 2, 3 e 4 luglio 2021 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – per criticità logistiche dovute alle restrizioni previste dai paesi di provenienza dei numerosi artisti coinvolti e alle quarantene obbligatorie per i rientri dall’estero verso la Norvegia. Per questa ragione lo spettacolo è cancellato. La direzione artistica è già al lavoro per una sostituzione di cui sarà data comunicazione prossimamente.

La Biglietteria del Festival provvederà a contattare gli spettatori per la gestione delle prenotazioni.

Per informazioni Call Center al numero +39 0743 776 444 o via email a biglietteria@festivaldispoleto.com