Spoleto63, cambiano gli orari per la Ztl

La disciplina oraria in vigore nei due fine settimana del Festival dei due Mondi

Nuova disciplina oraria per l’accesso della ZTL nel corso della 63 edizione del Festival dei Due Mondi. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto e da giovedì 27 a domenica 30 agosto la ZtlA, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), via delle Mura, piazza San Domenico e piazzetta porta San Lorenzo, resterà interdetta alle auto non autorizzate secondo i seguenti orari: dalle ore 18.00 alle ore 01.00.

Per la sotto-area denominata ZTL A1 resta in vigore la chiusura h 24, disciplinata dall’ordinanza sindacale n. 130 del 3.6.2020.

Prolungato l’orario dei percorsi meccanizzati al servizio dei parcheggi di struttura Spoletosfera – Posterna e Ponzianina che nei giorni di svolgimento del festival resteranno aperti fino alle alle 01:00.