Spoleto2030 chiede l’installazione di impianti di ventilazione meccanica nelle scuole

Giunti a questo punto riteniamo che l’installazione di impianti di ventilazione meccanica nelle scuole, finalizzati al ricambio d’aria nelle aule, sia fondamentale ed urgente.

A gennaio abbiamo presentato una mozione sul tema, nel frattempo le evidenze scientifiche sull’efficacia del sistema sono aumentate.

In Regione Umbria giace in Commissione una mozione per stanziare fondi regionali per tale scopo (ricordiamo che la Regione Marche ha già stanziato finora 12 milioni di euro per la concessione di nuovi contributi straordinari per l’acquisto di dispositivi di purificazione e sanificazione dell’aria indoor nelle scuole).