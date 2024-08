Spoleto, “Volata all’ultimo sconto” con lo Sbaracco in negozio

Un fine settimana con sconti imperdibili nei negozi del territorio e tanto divertimento. Torna lo Sbaracco… in negozio, iniziativa organizzata da Confcommercio di Spoleto e comprensorio, al quale aderiscono oltre 40 attività commerciali.

Ormai alla sua decima edizione, quest’anno lo Sbaracco si svolge in contemporanea con la manifestazione sportiva SpoletoNorcia MTB e quindi sotto lo slogan “Volata all’ultimo sconto”.

Grazie alla collaborazione con l’organizzazione della manifestazione sportiva, che richiama ogni anno in città migliaia di iscritti e di turisti, sarà infatti un’ottima occasione per intercettare e incontrare clienti che vogliono realizzare gli ultimi affari di fine estate. Una card che individua tutti gli esercizi aderenti allo Sbaracco verrà inserita nel pacco gara che sarà consegnato a tutti i partecipanti alle performance sportive durante i 3 giorni della manifestazione.

Cosa potranno trovare nei negozi dello Sbaracco? Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, gioielli, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, libri e perfino antiquariato.

Per il sabato 31 agosto, inoltre, è prevista “La notte Blu dello shopping” con DJ set fino alle 24 e apertura straordinaria dei negozi fino a tarda sera.

“Lo Sbaracco… in negozio è diventato nel tempo una bella festa del commercio di prossimità, per uno shopping straordinario di fine estate, che mette insieme super sconti e animazione del territorio”, dicono il presidente di Confcommercio di Spoleto Tommaso Barbanera e il presidente di Federmoda Umbria Carlo Petrini.

Si parte il 30 agosto; si prosegue il 31 agosto per finire il 1° settembre. Durante i 3 giorni gli esercenti delle attività commerciali potranno esporre la merce fuori dal proprio negozio.

La richiesta di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico cumulativa, presentata da Confcommercio Spoleto, vale per tutti i partecipanti.

“Con l’obiettivo di favorire il successo dell’iniziativa”, confermano dall’organizzazione, “verranno organizzati momenti di animazione con Dj set lungo le vie commerciali della città. Sarà un fine settimana dedicato allo shopping con sconti e divertimento!”