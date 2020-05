Spoleto, via Martiri delle Foibe é realtà

Ieri pomeriggio é stata scoperta la targa nella zona della stazione ferroviaria

(DMN) Spoleto – Anche a Spoleto, come in numerose altre città del nostro Paese, ora c’è una via che ricorda i Martiri delle Foibe. La targa, coperta dal tricolore, é stata scoperta ieri pomeriggio dal sindaco Umberto de Augustinis alla presenza del Senatore Franco Zaffini di Fratelli d’Italia , del Presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni, degli assessori Francesco Flavoni e Angelo Loretoni, del Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Stefano Polinori dei consiglieri David Milioni (Lega) e Filippo Ugolini (Forza Italia), del coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Spoleto Rosario Murro, del suo vice Michele Leoni e dell’ing. Luigi Battaglini.

La decisione di intitolare una via ai Martiri delle Foibe é stata presa, nel giugno scorso, dalla Giunta comunale su proposta del coordinamento di Fratelli d’Italia – Circolo di Spoleto relazionata dal Capogruppo in Consiglio Comunale , Stefano Polinori.

La memoria da rinnovare – si legge nella nota diffusa dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia – quella che non deve dimenticare degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.