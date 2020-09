Spoleto, uomo travolto e ucciso da un’auto

É accaduto questa mattina sulla provinciale in località Malfondo. Inutili i soccorsi

(DMN) Spoleto – Un uomo è stato investito, questa mattina, da un’automobile sulla Strada Provinciale 451 in località Malfondo, in prossimità dell’incrocio che conduce nella frazione di San Venanzo. Da quanto si apprende, l’uomo strava attraversando la strada quando è stato travolto dall’utilitaria. Inutili i soccorsi del personale del 118 che hanno solamente potuto constatare il decesso del malcapitato di cui non sono state rese note le generalità.