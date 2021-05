È successo in zona Ancaiano

(DMN) Spoleto – Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 maggio, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto è intervenuta per ricerca di persona in zona Ancaiano. Un uomo, di era allontanato dalla propria automobile – dove invece erano rimasti la moglie ed il figlio che hanno dato l’allarme non vedendolo tornare- ed aveva perso l’orientamento nel bosco particolarmente fitto in una zona impervia. Grazie alle indicazioni della sala operativa, i Vigili del Fuoco, sono riusciti a rintracciarlo in pochi minuti grazie alle coordinate gps.