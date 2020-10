Spoleto, una catena umana per difendere l’ospedale

Tantissimi cittadini in protesta dal San Matteo degli Infermi fino al centro storico – foto – aggiornamenti

(DMN) Spoleto – é una catena umana che sembra interminabile quella che si sta snodando, questa mattina, nonostante la pioggia battente, a partire dalle 10.00, dall’ospedale San Matteo degli Infermi fino dell’acropoli cittadina.

Centinaia di spoletini, in fila, distanziati di un metro, stanno protestando per difendere il nosocomio cittadino dalla trasformazione, voluta dalla Regione Umbria, del San Matteo degli Infermi in ospedale Covid fino alla fine di gennaio che sta comportando la chiusura quasi totale dei servizi del presidio ospedaliero tra cui il Pronto Soccorso, la chirurgia, la pediatria ed il punto nascite, autentico fiore all’occhiello del San Matteo degli Infermi.

Presenti numerosi rappresentanti delle Istituzioni locali e delle associazioni.

Ore 11.00 – Da quanto si apprende, la catena umana viene dispersa in piazza della libertà onde evitare assembramenti nelle vie più strette del centro storico.

Ore 11.20 – qualcuno, spontaneamente e nel rispetto delle disposizioni anti contagio, sta raggiungendo piazza del Comune.