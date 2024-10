Spoleto, una barella “scoop” per il 118 donata dall’Associazione “Giovanni Parenzi”

Ennesima importante donazione dell’Associazione di promozione sociale e di solidarietà “Giovanni Parenzi” di Spoleto che ha fornito allo staff sanitario dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” un presidio fondamentale per le attività del servizio di emergenza territoriale 118: la barella “scoop”.

Si tratta di una evoluzione della ormai datata “barella a cucchiaio”, che consentirà ai professionisti di Spoleto di gestire al meglio il soccorso del politraumatizzato dal territorio fino alla valutazione radiologica.

La barella “Scoop” è stata consegnata nei giorni scorsi ai sanitari del Pronto Soccorso nel corso di una cerimonia di consegna cui hanno preso parte, tra gli altri, il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili, la direttrice dell’ospedale di Spoleto dott.ssa Letizia Damiani, la responsabile del Pronto Soccorso dott.ssa Anna Maria Rotelli e una nutrita delegazione di professionisti del “San Matteo degli Infermi” che hanno ricevuto il prezioso dono dai rappresentanti dell’associazione “Giovanni Parenzi” guidata dal presidente Piero Meduri.

“Si tratta di un presidio di grande utilità – ha spiegato la dott.ssa Anna Maria Rotelli – in quanto consente l’immobilizzazione del paziente su qualsiasi tipo di terreno tramite l’intervento di due soli operatori e il suo grado di immobilizzazione è sovrapponibile alla tavola spinale. La barella inoltre è composta di materiale radiotrasparente e quindi può essere mantenuta in tutto il percorso diagnostico con accesso consentito anche in Risonanza Magnetica”.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili insieme alla direttrice del presidio ospedaliero dott.ssa Letizia Damiani hanno rivolto un sentito ringraziamento al presidente Piero Meduri e a tutti i volontari dell’associazione “Giovanni Parenzi” per la continua attenzione nei confronti del Pronto Soccorso di Spoleto e, in generale, dei servizi del “San Matteo degli Infermi”.