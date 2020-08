Spoleto, ufficiale un nuovo caso di Coronavirus

Buone notizie da Castel Ritaldi che torna Covid free

(DMN) Spoleto – nelle scorse ore é stato rilevato un nuovo caso di contagio di Coronavirus nella città del Festival. La nuova positività al Covid-19 é stata ufficializzata nella giornata di oggi dalla Regione Umbria tramite la dashboard generale realizzata in collaborazione tra Centro Operativo Regionale (COR), strutture sanitarie e Ufficio Transizione al Digitale della Regione.

Attualmente a Spoleto ci sono dunque 3 casi attivi di Coronavirus, tutti i soggetti si trovano in isolamento contumaciale. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i casi di Covid-19 tra i residenti nella città del Festival sono stati in totale 33, di cui 30 risultano guariti.

Buone notizie invece arrivano da Castel Ritaldi dove i due soggetti, risultati positivi nelle scorse settimane sono stati dichiarati ufficialmente guariti facendo tornare il Comune Covid free. Questo il messaggiodell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Elisa Sabbatini:

A Castel Ritaldi non ci sono più casi di contagio da Covid 19.

È una buona notizia per tutti e sentiamo la necessità di mandare un abbraccio virtuale a tutta la famiglia che da qualche giorno è tornata alla propria routine.

Siamo in una fase di incremento dei casi in Umbria e mi preme ribadire che è un momento molto delicato che ci espone a tantissime difficoltà e rischi che abbiamo il dovere di monitorare.

Non è ancora il momento di abbassare la guardia e dobbiamo essere responsabili, nella speranza di poter presto uscire da questa emergenza che ha travolto la nostra normale vita sociale, lavorativa, ecc…

Confido nel vostro senso civico e responsabilità nel rispettare tutte le disposizioni, in modo che questo risultato che oggi abbiamo, possa essere riconfermarto.

Sono convinta che presto torneremo alla nostra vita normale.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale