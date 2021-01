È successo in zona Napoletto – video

(DMN) Spoleto- un Allocco – uccello rapace della famiglia degli strigidi – é rimasto intrappolato per due giorni in una canna fumaria di un’abitazione in zona Napoletto, nella periferia sud di Spoleto.

Il rapace è stato recuperato e tratto in salvo questa mattina dalla squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto e immediatamente lasciato libero di volare.