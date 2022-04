“Spoleto, turisti per caso”

L’intervento della Lega Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Con un post sui social a dir poco confuso, l’Assessore Paroli dichiara pubblicamente che loro, il marketing turistico, non lo hanno mai fatto. E mentre la stampa sentenzia il solito traino di Don Matteo e l’assenza di proposte da parte della giunta Sisti, l’assessore nel citato post snobba e offende i cittadini scrivendo a chiare lettere: “Aprire bocca e dargli fiato usanza tutta spoletina”, espressione che reputiamo del tutto fuori luogo”. A intervenire è la Lega Spoleto.

“Denunciamo anche un altro grave atto superficiale di questa amministrazione, perché a sei mesi dall’insediamento la 2^ commissione consiliare permanente, quella delegata al Turismo, Marketing e la valorizzazione dell’economia locale, è stata effettuata solo una convocazione dalla Presidente di Commissione Camilla Laureti, il 3 dicembre 2021. Troppo poco per Spoleto. Troppa superficialità. Nessuna azione messa in campo dall’amministrazione Sisti nessuna traccia del decantato marketing territoriale. L’assessore Paroli, enuncia la visione di turismo che la giunta Sisti sta progettando per la nostra città, basata su attività di outdoor e plein air, legate entrambe al cosiddetto turismo naturalistico e considerate dall’amministrazione comunale più redditizie e di nicchia.

Questa idea, oggi disattesa, appare totalmente discordante con le caratteristiche turistiche della nostra città che, pur offrendo paesaggi naturali sensazionali, possiede un patrimonio artistico e culturale che merita di essere valorizzato e rispettato, con azioni che dovrebbero puntare ad incrementare quel turismo culturale e religioso che, come si evince dalle parole dell’assessore Paroli, viene del tutto snobbato. Fatti e affermazioni gravi che evidenziano ancora una volta i tratti caratteristici della Giunta Sisti: impreparazione e superficialità che si traducono in una inadeguatezza politica e amministrativa”.