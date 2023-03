Spoleto, trovata una bomba a mano nella chiesa di Santa Lucia

Il piccolo edificio di culto in via Monterone è chiuso per lavori di ristrutturazione sismica

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura – , a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in via Monterone, presso la chiesa di Santa Lucia, dove, nel corso dei lavori di ristrutturazione sismica, era stato rinvenuto un ordigno bellico.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il responsabile dei lavori, il quale ha riferito che un collaboratore aveva rinvenuto un ordigno bellico – poi risultato essere una bomba a mano dalle dimensioni di circa 15 centimetri – all’interno di una parete oggetto dei lavori.

Gli agenti, dopo aver immediatamente allertato la Prefettura, unitamente al geometra della Curia competente, hanno messo in sicurezza lo stabile – situato nel centro abitato – isolando la zona di rinvenimento, fino all’intervento del Genio Militare di Bologna.