Spoleto, tre giorni col Rally dei Duchi

Per il primo giorno, il Moto Club Spoleto ha predisposto la partenza dal palco di Piazza Garibaldi

Il Rally dei Duchi porterà per la prima volta a Spoleto questa specialità motociclistica basata sulla navigazione tramite road book, ed anche oltre duecento piloti, che parteciperanno alla manifestazione da mercoledì 15 (accoglienza al paddock ed operazioni preliminari) fino a sabato 18, per poi avere la domenica libera per la visita della città.

Il quartier generale è predisposto presso il Ristorante Zengoni a Napoletto, zona di arrivo per tutte e tre le tappe e zona di partenza nelle giornate di venerdì e sabato. Per il primo giorno, invece, il Moto Club Spoleto ha predisposto la partenza dal palco di Piazza Garibaldi, al fine di avvicinare la kermesse alla città.

Nei tre giorni, negli orari segnalati in loco da apposita cartellonistica, verranno chiusi al traffico alcuni tratti montani.

La manifestazione è valida come secondo round del campionato italiano TT e come settima ed ottava prova del campionato italiano Motorally e del Trofeo Yamaha TT 700. Essa viene organizzata sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana ed in collaborazione con il Rally Managing Group, che supervisiona tutto il campionato

(nella foto il ternano Tommaso Montanari, uno dei piloti più forti della specialità)