Spoleto, torna lo Sbaracco… in negozio!

11, 12 e 13 settembre: sconti irripetibili nei negozi della città e tante occasioni per tutte le tasche. L’iniziativa è promossa da Confcommercio e Federmoda



Tre giorni specialissimi per lo shopping, con sconti eccezionali e offerte straordinarie, nei sessanta esercizi commerciali spoletini che partecipano allo Sbaracco… in negozio edizione 2020, promosso da Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria.

Si parte venerdì 11 settembre e si prosegue per tutto il secondo fine settimana di settembre.

“Vogliamo dare un segnale positivo in un momento difficilissimo per la nostra economia e contribuire concretamente a dare una spinta ai consumi sul finire della stagione dei saldi estivi, aiutando così le imprese e le famiglie del nostro territorio”, commenta il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera.

“Come sempre, partiamo con molto entusiasmo e con la speranza di lasciarci definitivamente alle spalle i mesi terribili che abbiamo passato, cercando di amplificare i segnali positivi che abbiamo potuto cogliere dall’inizio di questi saldi estivi”, aggiunge Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria.

“Lo Sbaracco… in negozio dei prossimi 11, 12 e 13 settembre è organizzato utilizzando lo stesso fortunato format delle edizioni precedenti, con l’esposizione dei prodotti fuori delle nostre attività, riconoscibili grazie ad una locandina esposta in vetrina, e con la garanzia del rispetto di tutte le regole di contenimento sanitario.

La novità è che ci sarà una offerta ancora più ricca”, sottolinea Petrini, “perché oltre ai prodotti in saldo della stagione primaverile ed estiva, si potranno trovare molte ottime occasioni anche della stagione precedente, la cui vendita si era arrestata proprio per effetto dell’emergenza sanitaria.

Ci sarà quindi la possibilità di portarsi a casa capi interessanti, e a prezzi competitivi, per il prossimo autunno e inverno, che saranno presumibilmente ancora in linea con tendenze della prossima stagione, visto il nuovo orientamento degli stilisti verso un prodotto più duraturo nel tempo, in grado di rallentare le corsa affannosa e frenetica della moda registrata negli ultimi anni. Per questo invitiamo tutti a visitare i negozi che partecipano all’iniziativa.

Dallo Sbaracco… in negozio – conclude il presidente di Federmoda Confcommercio – ci aspettiamo anche elementi di riflessione sulle date scelte quest’anno per i saldi estivi, che speriamo siano confermate anche in futuro, e sulla loro durata. 45 giorni, anziché i 60 stabiliti anche quest’anno, ci sembrano sufficienti a portare a termine bene l’operazione, in modo addirittura più coerente con la stagionalità dei nostri prodotti. La riduzione della durata dei saldi sarà quindi una delle nostre proposte per il prossimo anno”.

Info: Confcommercio Spoleto, tel. 0743.223417, spoleto@confcommercio.umbria.it