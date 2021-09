Spoleto, torna lo Sbaracco… in negozio!

3 e 4 settembre: sconti irripetibili nei negozi della città e, per tutti, tante occasioni da non perdere. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria

Due giorni specialissimi per lo shopping a Spoleto – il 3 e 4 settembre – con sconti eccezionali e offerte straordinarie, nelle decine di esercizi commerciali che partecipano allo Sbaracco… in negozio edizione 2021, promosso da Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria.

“Ormai giunta alla sua terza edizione”, commenta il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera, “anche quest’anno molti negozi hanno dato la loro adesione all’iniziativa, che sta diventando per la città un appuntamento fisso atteso, attraverso il quale il tessuto economico locale si impegna a rendere più accattivante l’esperienza di acquisto per i consumatori del territorio”.

“La nostra iniziativa”, aggiunge Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria Confcommercio, “ha come sempre l’obiettivo di dare una spinta ai consumi alla fine della stagione dei saldi estivi e in preparazione della stagione autunnale.

Come sempre, partiamo con molto entusiasmo e faremo da parte nostra il possibile per rispondere con le proposte giuste alle attese dei nostri clienti.

Abbiamo pensato di seguire lo schema già collaudato con successo nelle passate edizioni dello Sbaracco… in negozio, ma stiamo già lavorando a molte novità che sperimenteremo il prossimo anno”.

Anche quest’anno, quindi, con lo Sbaracco… in negozio si potranno effettuare acquisti a prezzi ribassati.

Profumerie, negozi di abbigliamento, calzature, accessori moda come occhiali, calzature, gioielli, nonché negozi di articoli per la casa, cartolerie, mercerie e tessuti per la casa, esporranno i prodotti in offerta anche all’esterno del proprio negozio, nel rispetto delle regole comportamentali previste per contrastare la diffusione del Coronavirus.

I negozi aderenti saranno riconoscibili grazie ad una locandina esposta in vetrina.

L’elenco dei negozi aderenti è sul sito www.confcommercio.umbria.it.

E’ possibile seguire sui social gli esercizi aderenti, che faranno conoscere le loro promozioni in tempo reale.

Info: Confcommercio Spoleto, tel. 0743.223417, spoleto@confcommercio.umbria.it – pagina Facebook di Confcommercio Spoleto