Spoleto, torna la Mostra Mercato dei funghi e delle erbe spontanee

Organizzata dalla Pro Loco “A.Busetti”, si terrà il 30, 31 ottobre e 1 novembre a Piazza Garibaldi ed all’Auditorium della Stella

Dopo un anno di assenza, ritorna, l’attesissima 26^ Mostra Mercato dei Funghi e delle Erbe spontanee, organizzata dalla Pro Loco di Spoleto, associazione di volontariato che riprende così la sua attività al servizio della città. Un importante appuntamento che promuove la conoscenza delle risorse naturali del territorio, volte al fine di promuovere il rispetto per la natura e migliorarne l’utilizzo gastronomico, senza tralasciare i vari aspetti medicinali, come la fitoterapia e la medicina ayurvedica.

Mostra mercato attesa non soltanto dagli esperti micologi, ma anche dai tanti appassionati del settore che, complici le prime piogge, stanno già trovando degli ottimi funghi.

“Tre giorni da visitare e gustare, ci annuncia la Presidente Patrizia Colangeli, dove, ai tanti espositori provenienti da molte regioni italiane, si uniscono le pro loco della Valle Spoletana, che presenteranno i loro migliori piatti. Un connubio già sperimentato nel 2019, che ha riscosso molto successo, perché la tradizione culinaria non è molto sentita solo nel nostro territorio, ma è una piacevole scoperta per i turisti. Molti saranno i convegni, organizzati dall’ Università dei Sapori e dal Cedrav, che sicuramente appassioneranno grandi e piccoli”





Una manifestazione che unisce infatti le tradizioni, le innovazioni, le curiosità, dando la possibilità di far visitare Spoleto che, anche con temperature più fredde, offre sempre delle bellezze artistiche notevoli.

La Mostra Mercato si terrà il 30, 31 ottobre e 1 novembre a Piazza Garibaldi ed all’Auditorium della Stella.

Il 24 Ottobre tornerà la Giornata delle castagne, giornata dedicata a raccogliere le castagne ed i funghi sotto i castagneti secolari di Montebibico, al quale seguirà un ricco pranzo tradizionale.

“Ci aspettiamo molte adesioni anche per la Giornata delle Castagne, prosegue la Presidente, perché le tradizioni sono importanti anche per i nostri figli e nipoti, e far conoscere la natura è sempre fonte di gioia e senso di libertà”.

La 26^ Mostra Mercato dei Funghi e delle Erbe Spontanee ha molti prodotti e curiosità da offrire, ed è anche un viaggio attraverso i sapori, con la consapevolezza che il nostro territorio ha molto da offrire.