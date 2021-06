Spoleto, torna il Mercatino dell’antico in centro storico

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 13 giugno dalle ore 8 alle 20

Con l’Umbria in zona bianca da lunedì 7 giugno, quindi nella fascia di rischio più basso per il Covid, torna a Spoleto il Mercatino dell’Antico.

Dopo i mesi di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria la zona compresa tra piazza Pianciani, Corso Mazzini e piazza della Libertà ospiterà nuovamente, ogni seconda domenica del mese, l’appuntamento dedicato ai prodotti di artigianato e di piccolo antiquariato, abbigliamento, mobili, gioielli, libri, dipinti.

Domenica 13 giugno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 saranno circa 50 gli espositori che torneranno ad animare il Mercatino e il centro storico della città.

Nel corso della giornata verranno garantite tutte le misure per il contrasto ed il contenimento del virus: distanziamento interpersonale (saranno presenti opportuni cartelli su ogni banco vendita riportanti le indicazioni per il mantenimento della distanza minima di sicurezza), distanza fra gli stalli espositivi non inferiore a tre metri, pulizia e disinfezione delle attrezzature (in caso di vendita di abbigliamento è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o l’utilizzo di guanti monouso).