Spoleto, torna Famiglie ad Arte

Laboratori creativi per grandi e bambini – tutti gli appuntamenti in programma

Torna “Famiglie ad Arte”, l’iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie che propone divertenti laboratori creativi nei musei della città di Spoleto.

Il progetto, a cura di Sistema Museo, in collaborazione con la Direzione Sviluppo Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto e la Direzione della Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, è giunto alla VII edizione e si terrà a partire dal mese di febbraio fino a novembre 2020.

I sei appuntamenti in calendario offrono l’occasione di conoscere in maniera ludica il vasto patrimonio culturale cittadino e di entrare a contatto diretto con le opere d’arte.

Durante i laboratori didattici i partecipanti potranno sviluppare la propria creatività e sperimentare varie tecniche artistiche come l’affresco e il mosaico.

Ciascun incontro si svolgerà in un diverso museo che si trasformerà per l’occasione in un luogo dove trascorrere un piacevole pomeriggio in compagnia di operatori specializzati. Le attività si terranno a Palazzo Collicola, presso la Rocca Albornoz, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e la Casa Romana. È inoltre prevista una divertente caccia al tesoro per le vie del centro storico di Spoleto e un incontro al Tempietto sul Clitunno.

“Famiglie ad Arte” inizia domenica 9 febbraio 2020 alle 15.30 a Palazzo Collicola con Strani come Ontani, un laboratorio sulle maschere di carnevale ispirate a Luigi Ontani. È rivolto ai bambini a partire da 4 anni.

Tutti gli incontri sono prenotabili fin da ora, telefonando al numero 0743.46434. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del giorno dell’attività.

Ciascun appuntamento prevede una quota di partecipazione di € 8,00 a bambino.

Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti, consultabile anche sul sito www.spoletotolive.it e sui social media “Famiglie Ad Arte Spoleto”.

STRANI COME ONTANI – Laboratorio sulle maschere di carnevale

Domenica 9 febbraio, ore 15.30 – Palazzo Collicola

CRESCO CON L’AFFRESCO – Laboratorio sulla tecnica dell’affresco

Domenica 15 marzo, ore 15.30 – Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

ARCHEOLOGI PER UN GIORNO – Caccia al tesoro in città

Domenica 10 maggio, ore 15.30 – Chiostro di San Nicolò

TI ASPETTO AL TEMPIETTO! – Caccia al tesoro

Domenica 7 giugno, ore 15.30 – Tempietto di Campello sul Clitunno

F@MU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 11 ottobre, ore 15.30 – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato

I MOSAICI DI VESPASIA POLLA – Laboratorio sul mosaico

Domenica 15 novembre, ore 15.30 – Casa Romana

Per info e prenotazioni:

0743.46434 | www.spoletotolive.it | www.sistemamuseo.it