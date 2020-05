Spoleto, torna a riunirsi la IV Commissione Consiliare per parlare di sport e sanità

Marina Morelli: 《Una nuova convocazione per consentire un ampio dibattito》

(DMN) Spoleto – I consiglieri comunali componenti la Quarta Commissione (Sanità, Scuole, Sociale, Sport, Pari Opportunità, Cultura, Turismo, Spettacoli ed Eventi), composta da Antonio Di Cintio, Marina Morelli, Mario Mancini, Massimiliano Montesi, Debora Pompili, Carla Erbaioli, Marco Trippetti e Roberto Settimi, torneranno a riunirsi il 29 maggio alle ore 9,30, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori sospesi in data il 21 maggio quando erano stati trattati solo la metà degli argomenti all’ordine del giorno.

“Considerato che – scrive in una nota la consigliera Marina Morelli – alle sedute possono partecipare, osservando le regole del distaziamento , anche i capigruppo, ho inteso indicare tutte le tematiche attribuite, così da consentire un ampio dibattito considerato che ogni tematica ha evidenti ricadute su larga parte della quotidianità di ciascun individuo.

In un clima di assoluta tranquillità – prosegue la consigliera di Forza Italia – il lavoro svolto in totale collaborazione , propositivo, nel massimo rispetto delle reciproche posizioni anche politiche i consiglieri presenti il 21, Di Cintio, Pompili, Erbaioli, Settimi e Trippetti hanno ancora una volta dato conferma che la serietà, la competenza e l’impegno conducono sempre ad un lavoro approfondito, dinamico e condiviso.

Con soddisfazione, seppur dopo quasi 4 ore di lavoro, le proposte approvate all’unanimità, sia quelle riguardanti lo sport che hanno registrato convergenza nelle linee di indirizzo più immediate, che quelle di ambito sanitario, dove si è preferito approvare una mozione da discutere al più presto nella più ampia partecipazione di un Consiglio Comunale ‘aperto’, hanno fatto si che in aggiunta al deliberato, si è deciso di proseguire i lavori con altra seduta, così da colmare seppur parzialmente l’attesa convocazione dell’intero Consiglio, – conclude la presidente di commissione – qualora questo non fosse programmato entro un tempo massimo di 8/10 giorni”.