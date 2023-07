Spoleto torna a manifestare per il suo Ospedale

Domenica 9 luglio, ore 18, piazza Pianciani

IL PALCOSCENICO DELLA VITA A FIANCO DEI PALCOSCENICI CHE LA RAPPRESENTANO.

L’emergenza ospedale mette in discussione il diritto alla sanità pubblica nel nostro territorio ormai da quasi tre anni. È negato agli spoletini di fare nascere i propri figli a Spoleto e siamo senza pediatria, l’Emergenza non c’è e senza Cardiologia neanche un vero Pronto soccorso. Chirurgia e Medicina sono state decapitate e svuotate.

Tutto risaputo si potrebbe dire ma non si deve dimenticare o restare a guardare. I Poteri politici regionali ci sono contrari e nemici, quelli comunali imbelli o incapaci.

In questo periodo dove Spoleto fa Festival, la cultura e l’arte devono viaggiare a braccetto con il diritto alla salute. Perché se il primo non sostiene il secondo il risultato è che l’evento artistico diventa una coperta che rischia di nascondere l’emergenza sanità pubblica a Spoleto. Per questo torneremo in piazza per rappresentare il diritto negato alla salute, per aggiungere il palcoscenico della vita a quello della sua rappresentazione.

COMITATO DI STRADA PER LA SALUTE PUBBLICA

COMITATO PRO OSPEDALE SPOLETO

ADOC SPOLETO

NO SANITÀ A PAGAMENTO UMBRIA