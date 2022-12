Spoleto, Tommaso Barbanera confermato alla presidenza Confcommercio

Già pienamente operativo il nuovo Consiglio direttivo di Confcommercio Spoleto e comprensorio, che ha nominato alla vicepresidenza Sonia Meloni Cecconi e Massimo Parmegiani

Tommaso Barbanera è stato confermato alla presidenza di Confcommercio Spoleto e comprensorio e sarà in carica per i prossimi 5 anni.

Il suo secondo mandato ha avuto inizio ieri, durante la prima seduta del nuovo Consiglio direttivo eletto lo scorso 28 novembre. Due imprenditori sono stati nominati alla vicepresidenza: Sonia Meloni Cecconi e Massimo Parmegiani.

Confcommercio Spoleto e comprensorio ha dato quindi avvio ad un nuovo corso, assieme ad una squadra in parte rinnovata e con una spiccata presenza femminile. Il nuovo direttivo è infatti composto anche da Elisa Belardinelli, Carlo Filippi, Maria Rosaria Mazzoli, Alessandro Musci, Pierluigi Orazi e Giuliana Tomasini.

“Ringrazio la fiducia che mi è stata accordata e auguro buon lavoro a tutti i consiglieri”, ha detto subito dopo l’elezione il presidente Tommaso Barbanera.

“Il prossimo futuro sarà colmo di impegni e di progetti. Il nostro sarà un lavoro improntato alla massima collaborazione e basato sulla condivisione di idee e di intenti con tutte le categorie rappresentate.

Abbiamo bisogno di creare sempre di più sinergie efficaci, che permettano all’economia del territorio una importante ripartenza dopo tanti anni di crisi.

Siamo convinti che occorra definire un piano pluriennale strategico condiviso con l’amministrazione comunale.

Nei prossimi giorni – conclude il presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera – chiederò al Sindaco di Spoleto Andrea Sisti un incontro per presentare il nuovo Consiglio direttivo della Confcommercio di Spoleto: sarà questa l’occasione per avviare un percorso di lavoro condiviso e proficuo”.