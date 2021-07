Spoleto, tirocini extracurriculari nei settori cultura e turismo

Ultimi giorni per presentare la candidatura. L’avviso dell’ARPAL Umbria scade il prossimo 28 luglio



Ancora pochi giorni per presentare la candidatura per i tirocini extracurriculari nei settori cultura e turismo.



Scade infatti il prossimo 28 luglio alle ore 14 l’avviso di ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro) finalizzato ad inserire negli Enti locali giovani diplomati e laureati in attività di promozione turistica, di promozione, organizzazione, produzione e distribuzione di spettacoli e di valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali, artistici in Umbria.

Possono candidarsi le persone che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dello

stato di disoccupazione e sono iscritte ad uno dei Centri per l’Impiego dell’Umbria, hanno più di 18 anni e sono in possesso del titolo di studio espressamente previsto per il profilo professionale per il quale ci si candida.



Il tirocinio prevede il finanziamento di € 500,00 mensili lordi, a titolo di indennità di partecipazione, per lo svolgimento di tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi.



Tutte le informazioni relative all’avviso, con l’elenco dei tirocini per i quali ci si può candidare, sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Spoleto >> https://bit.ly/3yZIi4s.



È possibile contattare gli uffici del Comune di Spoleto chiamando i numeri 0743 218546 – 610 – 618.