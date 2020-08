Spoleto, tavoli e panchine tra incuria e vandalismo

La segnalazione di un lettore ci porta in un’area verde del quartiere di San Nicolò – FOTO

(DMN) Spoleto – Diamo voce ad una segnalazione di un nostro lettore. Nel popoloso quartiere della zona PEEP di San Nicolò, tra via Betti e via Falchi, a ridosso degli impianti sportivi, proprio dove questa sera verrà inaugurato lo storico luna park Carbonini, c’é una piccola area verde. Una zona che funge da passaggio pedonale tra i palazzi, molto ombreggiata.

“In questa area – ci segnala il lettore – ci sono, da tantissimi anni, dei tavoli e delle panchine. Sono arredi piuttosto attempati ma basterebbe un po’ di manutenzione per renderli utilizzabili dalla collettività. Purtroppo, recentemente, di notte, qualcuno ha ben pensato di ‘smantellare’ un tavolo e almeno due panche. É veramente un peccato. La struttura di ferro delle panchine é buona, basterebbe sostituire le assi in legno, come già avvenuto recentemente in altre panchine in via Betti, per metterle nuovamente a disposizione di tutti. La manutenzione del verde in questa zona – conclude – viene fatta con buona frequenza dagli operatori di A.Se., peccato per queste panchine ridotte a ruderi”.

