Spoleto, TARI 2020: agevolazioni per le utenze domestiche

La domanda deve essere presentata entro il termine del 31 ottobre 2020

È stato pubblicato l’avviso per ottenere le agevolazioni per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti per l’anno 2020.

Si tratta di riduzioni pari al 50% che vengono riconosciute alle famiglie residenti nel Comune di Spoleto, titolari di un’utenza domestica e con un indicatore ISEE che, per l’anno in corso, deve essere uguale o inferiore a € 7.500,00.

Chi ha tali requisiti può presentare la domanda entro il 31 ottobre 2020 utilizzando il modello disponibile nel portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.spoleto.pg.it/servizi/tributi/.

La domanda può essere presentata:

1. all’ufficio TARI in via del Municipio n° 3, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i numeri 0743 218165 – 66 – 70 – 89;

2. tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it (farà fede la data di invio);

3. tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo ufficio.tributi@comune.spoleto.pg.it (anche in questo caso farà fede la data di invio).

Le agevolazioni saranno riconosciute compatibilmente con le risorse disponibili. Nel caso in cui le somme stanziate in bilancio non risultino sufficienti per la copertura delle domande ammesse al beneficio, si dovrà procedere alla riduzione proporzionale dell’entità dell’agevolazione.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’ufficio TARI ai numeri 0743 218165-66-70-89.