Spoleto sul Palco – Teatro 2025: i prossimi spettacoli al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi

Prosegue la III edizione della rassegna “Spoleto sul Palco – teatro 2025”. Dopo lo spettacolo “Casa sereno riposo” della Compagnia Dilettarti, andato in scena lo scorso 1 marzo, sempre al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi sono in programma altri quattro appuntamenti.

I prossimi due in calendario, sabato 22 alle ore 21.00 e domenica 23 marzo alle ore 17.00, vedranno la Compagnia Teatro della Mandarina impegnata nella rappresentazione de “Il vizietto”, liberamente tratto da “La cage aux folles” di J. Poiret.

Lo spettacolo, interpretato da Alessandro Preda, Giorgio Santi, Samuele Cozzari, Francesco Malatesta, Maria Letizia Rossi, Danilo Gioacchini, Matilde Rocchi, Luigi Beltrammi, Massimo Menghini e Maria Rita Dell’Anno, racconta la storia di Albin e Renato, da quasi venticinque anni coppia fissa sia nella vita che nel lavoro, che gestiscono insieme “La cage aux folles”, un locale dove si esibiscono artisti “en travesti” e di cui Albin è la star col nome d’arte di Zazà.

Attorno ai due protagonisti ruotano vari personaggi: il medico di fiducia di Albin, il cameriere e

aspirante ballerino Jacob e Petunia che si divide tra il proprio lavoro in cantiere e l’intrattenere il pubblico della Cage aux Folles.

Una sera, mentre Albin è impegnato in uno spettacolo, Renato riceve Laurent, un giovane per il quale prova un forte sentimento. L’incontro prende quasi subito una piega inaspettata e una rivelazione di Laurent getterà scompiglio nella colorata quotidianità di Renato e del suo compagno, mettendo a rischio anche i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della coppia. Tra figure riemerse dal passato e sgradevoli ospiti, un epilogo inaspettato ribalterà i programmi di tutti.

Le tematiche raccontate in questa spassosa commedia, sono talmente attuali che sembra scritta oggi e non cinquant’anni fa: le coppie di fatto, l’omogenitorialità, il concetto di famiglia tradizionale, a cui si aggiungono il malcostume politico, la doppia morale, la spettacolarizzazione del privato per un tornaconto di immagine. Tra battute e situazioni esilaranti e intermezzi musicali, dieci attori accompagnati da un’orchestrina di 4 elementi daranno corpo a personaggi divertenti e talvolta grotteschi.



L’Associazione Wood Pictures nasce nel 2006 per la realizzazione del film “Il Maestro di lingue” che dopo la presentazione al Teatro Pavone di Perugia nel 2009, ha avuto vari passaggi televisivi su canali digitali.

Dopo una collaborazione con la sezione Giovani dell’Avis di Spoleto, per la quale ha realizzato due cortometraggi per promuovere la donazione di sangue, l’attività dell’Associazione si è concentrata sul teatro e sotto il nome “Compagnia Teatro della Mandarina” ha portato in scena commedie brillanti italiane e straniere: “La cena dei cretini”, “Rumors”, “L’apparenza inganna”, “Funeral Party”, “Parenti serpenti”, “Volpone”.

Gli ultimi due spettacoli in programma per questa terza edizione di “Spoleto sul Palco – teatro 2025” vedranno protagonista la Compagnia teatrale La Traussa, con due appuntamenti in programma sabato 12 aprile alle ore 17.00 e alle 21.00. Lo spettacolo dal titolo “Difettu de famija”, commedia brillante in due atti di Calogero Maurici, è interpretato da Angelo Castrica, Roberta Chiodetti, Eleonora Stia, Adio Musco, Cristina Curti, Mara Gobbi, per la regia di Valeria Moncada.