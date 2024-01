Spoleto sul Palco, Chiodetti: “Vogliamo dare risalto alle compagnie amatoriali e agli autori della nostra città, offrendo un palcoscenico per mettere in scena la loro creatività”

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per le compagnie di teatro amatoriale di Spoleto

​È stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la II edizione della rassegna di 5 spettacoli “Spoleto sul Palco” (qui tutte le info https://shorturl.at/nwxQ9), in programma al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”, nel mese di aprile 2024, nell’ambito del mese dedicato alla memoria ed all’identità cittadina.

Potranno partecipare al bando le compagnie di teatro amatoriale che hanno sede legale nel Comune di Spoleto inviando la manifestazione di interesse, entro domenica 11 febbraio 2024 via PEC, con documento sottoscritto con firma digitale o firma autografa su istanza “scansionata”, a comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Le proposte verranno esaminate da una commissione che le valuterà in base ai criteri stabiliti nel bando: rispetto della tradizione locale, grado di innovazione dello spettacolo, composizione numerica del cast, presenza o meno di musica, autore dell’opera e partecipazione o meno alla I rassegna che si è tenuta nel corso del 2023.

“La filosofia di fondo di questa rassegna – ha dichiarato l’assessore Danilo Chiodetti – è quella di concepire il teatro come momento di svago e di divertimento, con una spiccata connotazione di natura sociale. I lavori che verranno promossi saranno le commedie-brillanti, spettacoli di prosa, sia in italiano che in dialetto spoletino, che testimoniano la tradizione del nostro territorio. Vogliamo dare risalto alle compagnie amatoriali e agli autori della nostra città, offrendo un palcoscenico per mettere in scena la loro creatività, attraverso un lavoro fatto di passione e di impegno, elementi che caratterizzano una realtà indiscutibilmente viva e dinamica della nostra Spoleto”.