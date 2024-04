Spoleto sul Palco BAND, l’anteprima sabato 27 aprile

Anteprima della manifestazione Spoleto sul Palco BAND che tornerà durante l’estate 2024 con la seconda edizione. L’anticipazione in una sola serata è in programma sabato 27 aprile all’interno di ’Accade in primavera a Spoleto’, la rassegna di eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Tre i gruppi che si esibiranno a partire dalle ore 19.00 fino alle 23.00 in piazza Pianciani. I primi saranno i ragazzi di Cooperazione Rock, un gruppo di giovanissimi musicisti, dai 6 ai 13 anni, con l’unico obiettivo di imparare, divertirsi e divertire, presentando un repertorio esuberante che andrà dai classici della musica moderna ai pezzi dei nostri giorni, stranieri e italiani.

Alle ore 20.30 sarà la volta dei Profeti di Periferia, dove padre e figlio, Gianluca e Riccardo Binaglia, accompagnati alla batteria da Michele Carlini, si ritrovano a suonare un funk spontaneo e a divertirsi con la propria musica che parla di storie di tutti i giorni, vita vissuta, idee sparse, luoghi comuni e saggezza contadina.

Chiuderà la serata il gruppo Zona Ruvida, una band formata negli anni ‘90 da Maurizio Muzi e Marco Tili a cui negli anni si sono aggiunti Letizia Silvestrini, Massimo Fedeli e Massimo Campana. Dalle ore 21.30 eseguirà cover di band iconiche come Queen, U2, Toto, Pink Floyd, Deep Purple, Santana e cantanti italiani come Ligabue e Zucchero.

La manifestazione, curata dall’associazione Dilettarti e interamente dedicata ai gruppi musicali della città, è stata inaugurata nell’estate 2023 con sei serate in musica al Complesso Monumentale di San Nicolò a cui hanno partecipato 18 band spoletine.