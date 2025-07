Spoleto sul palco Band 2025. Torna la rassegna musicale con band locali

Giunta alla sua terza edizione, la rassegna Spoleto sul palco Band torna con ventisette band che si esibiranno al Complesso monumentale di San Nicolò per sette serate ad ingresso gratuito da sabato 26 luglio a venerdì 1 agosto.

L’iniziativa, inserita nel programma di Accade d’estate a Spoleto, è curata dall’Associazione Dilettarti ed è dedicata ai gruppi musicali della città.

“Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa rassegna – ha dichiarato il vicesindaco e assessore Danilo Chiodetti – ed in particolare a tutte la band che anche quest’anno hanno aderito con grande entusiasmo. Questo evento sta diventando un punto di riferimento importante per la nostra comunità e mi auguro che continui a crescere come avvenuto negli ultimi tre anni, attraverso la partecipazione di sempre più band e di momenti musicali da condividere”.

PROGRAMMA EDIZIONE 2025

Sabato 26.07

ore 20 Saiph | ore 20.30 Strimpella | ore 21.30 Giacomo Trisciani | ore 22 Cooperazione Rock | ore 23 Saverio Mariani-Neo

Domenica 27.07

ore 20 Quelli che non | ore 21 Pazzo di lei | ore 22 Sei Minuti a mezzanotte | ore 23 I motivatori dei Folli

Lunedì 28.07

ore 20 Sbrock Band | ore 21 Mixtapes | ore 22 Logaritmo | ore 23 Ariasonoio

Martedì 29.07

ore 20 Sandro Birocchi | ore 20.30 La S. Volta | ore 21 Cosmiko | ore 22 I profeti di Periferia | ore 23 Cambio Palco

Mercoledì 30.07

ore 20 51s. Road | ore 21 Ripostiglio delle Scope | ore 22 Carlo Alberto | ore 23 Travel Music Band XL

Giovedì 31.07

ore 20 Quintessenza | ore 21 Perché no | ore 22 Ragni a 4 Zampe | ore 23 Zona Ruvida

Venerdì 1.08

ore 20 The Apaches 62° anniversario