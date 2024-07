Spoleto sul Palco Band 2024

Venticinque le band che si esibiranno al Complesso monumentale di San Nicolò in sei serate ad ingresso gratuito a partire da sabato 27 luglio per la seconda edizione di ‘Spoleto sul Palco Band’, la rassegna musicale inserita nel programma di Accade d’estate a Spoleto, curata dall’Associazione Dilettarti e interamente dedicata ai gruppi musicali della città.

Si inizierà con Cecilia, sabato 27 luglio alle ore 21.00 a cui seguirà l’esibizione dei Disforia alle 21.40 , Sei minuti a mezzanotte alle 22.30, gli Strimpella alle 23.20 e Carlo Alberto in chiusura alle 23.55.

La seconda serata, domenica 28 luglio, sarà aperta da Lupatriae alle 20.45, e proseguirà alle 21.35 con Pazzo di lei, la tribute band di Biagio Antonacci, alle 22.25 con Quintessenza e terminerà alle 23.15 con I Motivatori di folli.

Quattro i gruppi che suoneranno lunedì 29 luglio a partire dalle 20.45 con Sandro Birocchi. Seguiranno alle 21.25 Quelli che non, 22.15 Il Ripostiglio delle scope, 23.05 I profeti di Periferia.

Martedì 30 luglio sarà la volta della Sbrock Band (20.45 ), Ragni a 4 Zampe (21.25), Groowa Circus (22.20) e Pino Daniele Project (23.10).

Mercoledì 31 luglio apriranno gli Apaches alle 20.45 e saranno seguiti alle 21.35 dagli Sprit, 22.25 dalla Zona Ruvida e 23.15 dai Logaritmo.

L’ultima serata, giovedì 1 agosto vedrà l’esibizione di Cooperazione Rock (20.45), Tutti fuori (21.35), Music Travel Band (22.25) e Cambio palco (23.15).

‘Voglio ringraziare L’Associazione Dilettarti per il supporto nell’organizzazione di questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Danilo Chiodetti – perché le rassegne musicali dedicate alle band locali rivestono un’importanza fondamentale per il tessuto culturale e sociale di una comunità. Questi eventi offrono un palcoscenico prezioso per alcuni musicisti emergenti, permettendo loro di guadagnare visibilità e contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza, creano momenti importanti di aggregazione e favoriscono la coesione sociale promuovendo un clima di condivisione’.



