Spoleto sul Palco 2025: pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla III edizione

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse (https://shorturl.at/JcXIB) per la III edizione della rassegna “Spoleto sul Palco – teatro 2025” che vedrà 4 compagnie esibirsi al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ nei mesi di marzo e aprile.

Potranno partecipare al bando le compagnie di teatro amatoriale che hanno sede legale nel Comune di Spoleto e che non abbiano già messo in scena lo stesso spettacolo negli ultimi 12 mesi, inviando la manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2025 via PEC, con documento sottoscritto con firma digitale o firma autografa su istanza “scansionata”, a comune.spoleto@postacert.umbria.it .

Le proposte verranno esaminate da una commissione interna composta di tre membri sulla base della valutazione comparativa degli spettacoli proposti, applicando i criteri stabiliti nel bando: rispetto della tradizione locale, grado di innovazione dello spettacolo, composizione numerica del cast, presenza o meno di musica, autore dell’opera e partecipazione o meno alla II rassegna che si è tenuta nel corso del 2024.

“La rassegna, nata con l’intento di promuovere commedie-brillanti e spettacoli di prosa, sia in italiano che dialettale, che testimoniano la tradizione spoletina, si basa sulla concezione del teatro come momento di svago e di divertimento con una spiccata connotazione di natura sociale – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – Promuovere questi eventi che giocano un ruolo fondamentale nel tessuto culturale di un territorio, non è solo un modo per sostenere l’arte locale, ma è anche una opportunità per arricchire la vita culturale e sociale della comunità stessa, sviluppando un forte senso di appartenenza”.