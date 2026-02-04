Spoleto su Linea Verde Italia per l’arte contemporanea

Spoleto su Linea Verde Italia grazie all’arte contemporanea. Nei giorni scorsi i conduttori della trasmissione di Rai 1, Monica Caradonna e Tinto, hanno fatto tappa in Umbria per raccontare la candidatura di Spoleto a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 con il dossier “Foligno-Spoleto in Contemporanea”, selezionato lo scorso anno tra i quattro progetti finalisti.



In particolare le riprese hanno riguardato la collezione di Palazzo Collicola, con un’intervista al direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini, lo studio di Adelaide Cioni, la Torre Bonomo con gli interventi, tra gli altri, di Sol LeWitt e le opere della mostra del 1962 “Sculture nella città” realizzata da Giovanni Carandente in occasione del V Festival dei Due Mondi.

La puntata di Linea Verde Italia andrà in onda su Rai 1 sabato 7 febbraio alle ore 12.25.

Il progetto “Foligno-Spoleto in Contemporanea” poggia su alcune parole chiave come accessibilità, partecipazione, emersione dei talenti, sviluppo delle competenze diffuse, con l’intento di portare l’arte fuori dai luoghi istituzionali, avvicinando nuovi pubblici, rafforzando il legame tra cultura e mondo produttivo e favorendo l’incontro tra le persone ed i linguaggi contemporanei.

Il programma Linea Verde Italia tratta, insieme ai temi legati alla sostenibilità, alla green-economy e all’innovazione, anche la conservazione e la tutela del patrimonio artistico-culturale. La trasmissione infatti propone di raccontare l’ambiente non solo come una risorsa centrale e strategica per il futuro del Paese, ma anche come custode dei valori che rappresentano il patrimonio naturale e culturale italiano.

Ogni puntata esplora la storia e la cultura legata al territorio, evidenziando l’ambiente come risorsa strategica per un futuro sempre più sostenibile. Tra i temi trattati vi saranno l’economia circolare, la tutela della biodiversità, la difesa del suolo, il risanamento ambientale, la transizione energetica ed ecologica e l’educazione ambientale.