Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Oggi a Spoleto Assemblea per la Palestina Libera, con il giornalista palestinese Bassam Saleh.

Denunciata la farsa della Pace di Trump. Non è pace, ma morte. È la cancellazione di ogni diritto del Popolo Palestinese. Rappresenta l’ accettazione della pulizia etnica e delle tecniche di sterminio attuate dal governo sionista. Questa la denuncia che è provenuta dall’assemblea di oggi. È necessario perciò rilanciare la mobilitazione per la libertà dei palestinesi e sviluppare la controinformazione, visto che i media asserviti agli interessi occidentali nell’ area mediorientale, fanno della menzogna un’ arma per dare forza all’ aggressione coloniale Sionista. Il 28 novembre si torna in Piazza in tutte le Regioni

italiane con lo sciopero generale e il 29 novembre, manifestazione nazionale a Roma. Questo il messaggio che è venuto dall’ Assemblea di oggi.

SPOLETO SOLIDALE CON LA LOTTA DI LIBERAZIONE DEL POPOLO PALESTINESE