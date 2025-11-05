Spoleto solidale con la lotta di liberazione del popolo palestinese

  • Redazione
  • Novembre 5, 2025
  • Attualità
  • Letto 23

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Oggi a Spoleto Assemblea per la Palestina Libera, con il giornalista palestinese Bassam Saleh.
    Denunciata la farsa della Pace di Trump. Non è pace, ma morte. È la cancellazione di ogni diritto del Popolo Palestinese. Rappresenta l’ accettazione della pulizia etnica e delle tecniche di sterminio attuate dal governo sionista. Questa la denuncia che è provenuta dall’assemblea di oggi. È necessario perciò rilanciare la mobilitazione per la libertà dei palestinesi e sviluppare la controinformazione, visto che i media asserviti agli interessi occidentali nell’ area mediorientale, fanno della menzogna un’ arma per dare forza all’ aggressione coloniale Sionista. Il 28 novembre si torna in Piazza in tutte le Regioni 
    italiane con lo sciopero generale e il 29 novembre, manifestazione nazionale a Roma. Questo il messaggio che è venuto dall’ Assemblea di oggi.

     

    SPOLETO SOLIDALE CON LA LOTTA DI LIBERAZIONE DEL POPOLO PALESTINESE

    Share

    Articolo precedente

    Le imprese di Spoleto premiate per gli 80 anni di Confcommercio

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!