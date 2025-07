Spoleto snodo dei sentieri per le vie dei pellegrinaggi

Partirà da Spoleto Venerdì 25 Luglio 2025 un pellegrinaggio di dieci cavalli e altrettanti cavalieri che farà tappa anche a Foligno e si snoderà fino ad Assisi, arrivo domenica 27 Luglio nella città serafica, evento organizzato dal Gruppo Transumanze Spoleto e dalla Associazione fiorentina di Parte Guelfa (storica associazione di volontariato a tutela dell’ambiente) in occasione dell’VIII Centenario del Cantico delle Creature. L’evento, in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori, con il patrocinio del Comune di Spoleto, e con il supporto dell’Ente Giostra della Quintana, toccherà le principali mete dei percorsi francescani. La storica gioielleria Tomasini Francia, che ha sedi nella città di Spoleto, di Foligno e di Firenze (oltre che a Terni) supporta il lavoro svolto dal Gruppo Transumanze Spoleto, sponsorizzando questa manifestazione dal punto di vista economico e tecnico. Anche come rivenditore ufficiale Garmin, leader in strumenti per il tracciamento dei sentieri, tutto il percorso sarà tracciato e monitorato dagli smartwatch Garmin.

Giovedì 24 nel pomeriggio la delegazione verrà ricevuta dai Frati Francescani di Monteluco che benediranno l’impresa, Venerdì 25 partirà il trekking vero e proprio, dall’Agriturismo Bartoli a Patrico, prima tappa a Spoleto alle 9:30 circa in via Saffi proprio dietro la sede del Comune, dove ci sarà un incontro a cui parteciperanno l’assessora Manuela Albertella e il Vescovo S.E. Mons. Renato Boccardo.

La città del Festival è molto legata al Santo Assisano perché è qui che avvenne l’episodio della sua conversione nel 1204, e sempre qui fondò uno dei suoi primi conventi nel 1218, e ancora nella cattedrale di Spoleto si trova una delle due lettere attribuite con certezza alla mano del Santo.

La giornata di Venerdì 25 terminerà a Foligno dove i dieci cavalieri troveranno ospitalità presso Il Campo De Li Giochi, qui potranno riposare ed ammirare le prove della Giostra Della Quintana, partecipando ad una serata che conterà centinaia di presenze provenienti da tutta Europa per celebrare il Giubileo, un evento organizzato dal Vescovo, dal Comune e dall’Ente Giostra Della Quintana della città di Foligno.

La città della Quintana, anch’essa molto legata a Francesco è il luogo dove il Santo vendette stoffe per finanziare la riparazione della chiesa di San Damiano, un atto cruciale nella sua conversione. Questo episodio è ricordato con un monumento in Piazza della Repubblica, dove le braccia di una scultura porgono i tessuti venduti da Francesco.

Sabato 26 attraverseranno il Parco Nazionale Del Monte Subasio fino alla Croce di Sassopiano.

Domenica 27 Luglio il pellegrinaggio si concluderà ad Assisi con la Celebrazione “Laudes Creaturarum” ed attività di monitoraggio e pulizia del Parco del Monte Subasio. In questo modo la Parte Guelfa della Città di Firenze desidera celebrare l’importante anniversario del Cantico delle Creature che ha incoraggiato tutti a rendersi consapevoli ed impegnarsi nelle questioni legate all’ambiente. Il Cantico scritto da San Francesco di Assisi ha stimolato il mondo a riflettere sulla crisi ambientale che tocca tutti invitando ciascuno all’impegno attivo nell’affrontare i problemi locali e globali. Buona parte dell’ambientalismo moderno nasce dalla spiritualità di Francesco, cavaliere e frate a servizio degli ultimi. Il Cantico delle Creature parla di una nuova etica necessaria per occuparsi della nuova realtà del mondo spiegando il significato di giustizia ambientale, che unisce la tradizionale preoccupazione per i diritti umani a quella per l’integrità del Creato. Occorre “leggere i segni dei tempi” e scegliere azioni concrete che possano far fronte alla drammatica ed evidente crisi climatica attuale.

L’evento punta i riflettori sul patrimonio sentieristico Umbro, con solide ed antiche radici religiose e spirituali, che possono e devono essere interpretate anche come una risorsa turistica ed economica perfetta per equo-turisti, cicloturisti ed amanti dei trekking.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Spoleto è promosso da Tomasini Francia, organizzato dal Gruppo Transumanze Spoleto e dalla Parte Guelfa della Città di Firenze in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori e con il supporto dell’Ente Giostra della Quintana.

Info Stampa: 339.5993281